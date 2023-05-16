تعرف على مجموعة العراق في بطولة العرب لكرة الصالات

2023/05/16 | 12:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سحبت اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات 2022/ 2023.

وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات مصر وموريتانيا وفلسطين.

وضمت المجموعة الاولى منتخبات السعودية والجزائر وليبيا والسودان.

كما ضمت المجموعة الثانية منتخبات المغرب جزر القمر الكويت لبنان.

وستقام البطولة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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