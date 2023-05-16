بغداد.. ضبط طائرة مسيرة

2023/05/16 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 15 متهماً بمواد مختلفة وضبط طائرة مسيرة درون في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبأشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ /القيادة والمنتشرة فـي جانبي الكرخ والرصافة مـن خـلال نصب السيطرات المفاجئة النتائج التَّالِيَة:

ـ القاء القبض على 15 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة واخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة.ـ ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى مصادرة 9 مسدسات، وكمية من العتاد، ومخازن فارغة، وضبط طائرة مسيرة (درون) غير مرخصة.ـ ضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط.وأتم البيان: "جرى إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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