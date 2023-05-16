اعتقال 3 إرهابيين متورطين بعمليات

2023/05/16 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاث عناصر ارهابية متورطين بعمليات إجرامية في بغداد وكركوك.

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