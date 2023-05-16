التربية تعلن تعديل ضوابط التقديم لإختبارات التسريع للعام الجاري (وثيقة)

2023/05/16 | 13:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: علماً ان التقديم لإختبارات التسريع تم تمديده لغاية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٥ ، ولا يتم النظر بأي طلبات إستثناء أخرى.

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