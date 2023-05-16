الموارد المائية تطمئن بشأن مياه الشرب: الخزين الاستراتيجي ارتفع بنسبة 35%

2023/05/16 | 13:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار المتحدث بأسم وزارة الموارد المائية خالد شمال اليوم الثلاثاء، الى ان الحكومة وضعت ملف المياه على رأس اولوياتها، فيما بين ان الخزين الاستراتيجي ارتفع بنسبة 35%.وذكر شمال لوكالة ايرث نيوز، ان “رئيس الوزراء اكد في كلمة له على ثلاثة امور مهمة اولها تعزيز التعاون الدولي والعراق سيدفع بكل ادواته لحشد الجهد ولدعم […]

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