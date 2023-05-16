السامرائي يستقبل السفيرة الأستراليَّة ويبحث معها ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين

2023/05/16 | 13:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس تحالف العزم المهندس مثنى عبد الصمد السامرائي السفيرة الأستراليَّة لدى العراق السيّدة باولا غانلي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه ، واكد خلال اللقاء ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي مشيراً إلى أهمية فتح آفاق التعاون … Readmore

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