2023/05/16 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية، عن كشف جريمة قتل غامضة

والقبض على الجناة في الديوانية.

وذكرت الوكالة في بيان، انه "استنادا

لتوجيهات القضاء العراقي في التحقيق

بجريمة قتل غامضة حدثت في مح

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