2023/05/16 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

انا لا ازعم بان لدي معرفة ودراية وخبرة

بالنقد المسرحي فهذا الامر متروك وبكل

احترام وتقدير لأصحاب الاختصاص والذين

لهم باع طويل بهذا المجال ، لكنني ادون

بعض الاضاءات التي ارى ان من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يازارع البزرنكوش ... جرعة أمل جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يازارع البزرنكوش ... جرعة أمل جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).