خلية الإعلام تروي تفاصيل واقعة

2023/05/16 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدرت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تفاصيل واقعة "البوعيثة" جنوبي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "استمراراً لجهود القوات الأمنية في حماية المصالح العامة والخاصة وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وبناءً على ما جرى تداوله من أخبار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مفادها وقوع اعتداء على القوات الأمنية في منطقة البوعيثة جنوبي بغداد".

وأضافت "تود خلية الإعلام الأمني أن تبين أن الاعتداء وقع على مفارز أمانة بغداد والمفارز الأمنية المرافقة لها المكلفة بإزالة التجاوزات على الأملاك العامة في المنطقة المشار إليها، مما أدى الى إصابة شخصين بجروح طفيفة".

واوضحت "وعلى الفور بادرت القوات الأمنية الى اتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل مع هؤلاء وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى التحقيق وإزالة التجاوزات على الأراضي في منطقة البوعيثة الموجودة من دون وجه حق".

وتابعت "نهيب بمواطنينا الكرام تجنب إنشاء الدور على الأراضي العامة، وعدم التورط بشرائها، كون ذلك يعد تجاوزاً لن تسمح به أجهزة الدولة المختصة".

وأكدت "على أهمية اعتماد الأخبار والتقارير الصادرة عن الجهات المعنية وعدم التأويل ونشر الشائعات وتداولها من دون معرفة وإعطاء فرصة للعابثين بالاستقرار الأمني والمجتمعي للتشويش على الوضع العام في البلاد تحقيقاً لأغراض ورغبات مشبوهة".

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