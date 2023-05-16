مقتل وإصابة 4 اشخاص بنزاعين مسلحين والعثور على جثة مجهولة في بغداد

2023/05/16 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، حوادث أمنية في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية عليها اثار اطلاقات نارية مرمية قرب مبزل زراعي في اطراف منطقة اليوسفية ببغداد".

وأضاف، أنه "وفي حادث منفصل أصيب شخصين احدهما بحالة حرجة باطلاق نار في منطقة الجوادر قطاع 74 بسبب نزاع حول ديون وتم اعتقال احد المتورطين بالحادث".

واشار الى وقوع حادث أخر في اطراف منطقة الحسينية حيث قتل مدني واصابة اخر اثر نزاع على ملكية ارض، لافتا الى ان "الاجهزة الامنية قامت بإعتقال شخصين متورطين بالحادثة".

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