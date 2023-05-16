2023/05/16 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قصفت الطائرات التركية، اليوم الثلاثاء، مجمعاً في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "القصف التركي استهدف مجمع خانصور في قضاء سنجار بمحافظة نينوى دون معرفة حجم الخسائر".

مراسلنا أضاف، أن مجمع خانصور يعتقد انه يضم مقاتلين محليين من حزب العمال، مشيرا الى أن هناك أنباء عن وقوع ضحايا.

وتستهدف الطائرات والمدفعية التركية بين الحين والأخر مناطق عديدة شمالي العراق، بذريعة استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعده معارضاً لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف تركي يستهدف قضاء سنجار في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف تركي يستهدف قضاء سنجار في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).