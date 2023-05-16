2023/05/16 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف نشطاء مكافحة الفساد في أوكرانيا، القبض على رئيس المحكمة العليا، فسيفولود كنيازيف، متلبساً بتسلم رشاوى بـ 3 ملايين دولار، حسبما ذكرت صحيفة “أوكراينسكا برافدا” الإلكترونية في وقت متأخر أمس الإثنين.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال رئيس المحكمة العليا في أوكرانيا ‘متلبساً بالرشوة’ المركز الخبري الوطني.

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