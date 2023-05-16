الاعلام الامني تكشف تفاصيل اشتباكات البوعيثة

2023/05/16 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادثة البوعيثة جنوبي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “استمراراً لجهود القوات الأمنية في حماية المصالح العامة والخاصة وبما […]

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