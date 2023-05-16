الاتحاد الأوروبي يدعو أنقرة إلى معالجة

2023/05/16 | 13:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا إلى معالجة أوجه قصور في العملية الانتخابية أشارت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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