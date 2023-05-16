الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لعقار يعالج الهبات الساخنة في مرحلة انقطاع الطمث

2023/05/16 | 13:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت إدارة الغذاء والدّواء الأمريكيّة (FDA) الجمعة، الضوء الأخضر لنوع جديد من الأدوية الخاصّة بعلاج الهبّات السّاخنة، والتعرّق الليلي خلال انقطاع الطّمث.

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