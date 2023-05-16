إنهاء تكليف وجبة جديدة من المدراء العامين (وثيقة)

2023/05/16 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت وثيقة حصلت عليها (الرابعة)، اليوم الثلاثاء، بصدور أمر ديواني بانهاء تكليف وجبة جديدة من المدراء العامين.

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