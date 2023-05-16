المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن عقد القروض بقانون الضمان الصحي

2023/05/16 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم

الثلاثاء، بعدم دستورية منح رئيس مجلس

إدارة هيأة الضمان الصحي صلاحية عقد

القروض الداخلية والخارجية المنصوص

عليها في قانون الضمان الصحي.

وذكرت المحكمة في بيان تلقت

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