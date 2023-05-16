3 ملايين طالب يؤدون غداً الامتحانات النهائية والتربية توضح بشأن قرار الإعفاء

2023/05/16 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه غداً الأربعاء نحو ثلاثة ملايين

طالب وطالبة لأداء الامتحانات النهائية

للمراحل الثانوية غير المنتهية لمراحل

الأول والثاني المتوسط والرابع والخامس

الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2022 ــ

2023).

وقا

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