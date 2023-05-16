بينها الإعدام.. احكام مُختلفة بحق 3 مجرمين بتهمة

2023/05/16 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محاكم جنايات البصرة وبغداد

وصلاح الدين، اليوم الثلاثاء، أحكاما

مختلفة بحق مدانين بجرائم تتعلق

باغتصاب أطفال.

وأوضح المركز الاعلامي للمجلس، في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، أن "محكمة

جنايات البص

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