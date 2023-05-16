2023/05/16 | 14:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uo-6eYhWgH0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم المقابر الجماعية الوطني حقوق مهدورة لذوي الضحايا وإفلات لجلاوزة النظام القمعي من العقاب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم المقابر الجماعية الوطني حقوق مهدورة لذوي الضحايا وإفلات لجلاوزة النظام القمعي من العقاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).