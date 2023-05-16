2023/05/16 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – امنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، احباط محاولة إرهابية لاستهداف المدنيين في ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قطعات الجيش الماسكة للأرض أحبطت محاولة ارهابية لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد".

كما عثرت المفارز على مخبأ للسلاح يحتوي على حزام ناسف وعبوتين ناسفتين، بحسب البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة إرهابية لاستهداف المدنيين في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة إرهابية لاستهداف المدنيين في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).