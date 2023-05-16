2023/05/16 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قضية الاعتداء على القوات الأمنية في منطقة البوعيثة جنوبي العاصمة بغداد، فيما وجهت دعوة للمواطنين بشأن الأراضي العامة.

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