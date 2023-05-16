وفد قطري للسوداني: العراق

2023/05/16 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين من قطر، برئاسة نواف بن ناصر آل ثاني.

وأكد السوداني خلال اللقاء، "انفتاح العراق اقتصادياً على محيطه الإقليمي والدولي، والعمل الجاد لتأسيس شراكات بنّاءة في مجال الاستثمار، وذلك في ظل الفرص الاقتصادية المتاحة التي أطلقتها الحكومة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والبتروكيمياويات".

وأشار إلى "الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة منذ بداية تشكيلها، في سبيل توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة سواء للمستثمر المحلي أو للمستثمرين من خارج العراق"، مؤكداً "جدية الحكومة في تحقيق نهضة اقتصادية تعزز مسار التنمية في البلد".

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد، "الاستعداد للعمل في العراق، وإيجاد شراكات ستراتيجية مع رجال الأعمال والقطاع الخاص في العراق الذي أصبح بيئة رحبة للاستثمار".

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