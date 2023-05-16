مطالبات نيابية بإبعاد التعيينات التوافقية عن السلك الدبلوماسي

2023/05/16 | 14:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحاصصة السياسية كانت الكلمة الفصل في اختيار السفراء.

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