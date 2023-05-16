2023/05/16 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اجتمعت لجنةُ التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، للإطلاع ومناقشة جميع الملفات التي رفعتها الأنديةُ للحصول على الرخصةِ الآسيويّة.وذكر بيان لاعلام الاتحاد تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أندية الزوراء والجوية والكهرباء تنال الرخصة الآسيوية المركز الخبري الوطني.

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