مجلس المفوضين يختار رئيساً له

2023/05/16 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات ،اليوم الثلاثاء، اجتماعا اعتياديا تم التصويت فيه على اختيار رئيس لمجلس المفوضين خلفا للقاضي المستقيل جليل عدنان خلف.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عقد اجتماعه الاعتيادي لاختيار رئيسا له".

وأضاف البيان، أنه "تم اختيار القاضي عمر أحمد محمد خلفاً للقاضي المستقيل جليل عدنان خلف".

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