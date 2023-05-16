24 ساعة لتنفيذ المطالب.. متظاهرو الديوانية يهددون بالتصعيد (فيديو)

2023/05/16 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدر عدد من متظاهري محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بياناً يحمل مطالبهم، فيما أمهلوا الحكومة المحلية ونواب المحافظة 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم، مهددين بالتصعيد.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم) "أحد المتظاهرين وهو يلقي البيان الذي حمل مطالب العاطلين عن العمل والمحاضرين والشرائح الأخرى من أهالي الديوانية، أبرزها انصاف أبناء المحافظة، ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن قمع التظاهرات في الديوانية".

كما اشار الفيديو الى "امهال الحكومة المحلية والقيادات الأمنية ونواب المحافظة 24 ساعة لتنفيذ المطالب او اتخاذ خطوات تصعيدية (نصب الخيام وقطع الطرق الرئيسة) اعتبارا من يوم الخميس المقبل".

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