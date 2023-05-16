2023/05/16 | 14:26 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: طائرات مسيرة تقصف قضاء سنجار معقل الإيزيديين في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/16 | 14:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: طائرات مسيرة تقصف قضاء سنجار معقل الإيزيديين في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: طائرات مسيرة تقصف قضاء سنجار معقل الإيزيديين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).