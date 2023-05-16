حضور قياسي.. بيع جميع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات لأول مرة

2023/05/16 | 14:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفدت تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ" للسيدات الشهر المقبل للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الحديث، لتحقق رقما قياسيا في عدد المتفرجين في هولندا.

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