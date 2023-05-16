تفاصيل حول أولى حالات الإصابة بداء الثعلبة المقاومة للعلاج بأمريكا

2023/05/16 | 14:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) تفاصيل حول أولى الحالات المعروفة لداء الثعلبة المقاوم للمضادات الفطرية في الولايات المتحدة، وتحثّ مقدمي الرعاية الصحية على التنبّه لمثل هذه العدوى.

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