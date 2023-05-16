قناة التغيير تنهي معاناة شاب عراقي لم يذق الطعام منذ نحو ربع قرن | تقرير

2023/05/16 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

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تقارير

منذ ساعة واحدة

بعد عرض حالته على شاشة التغيير، تكفلت العتبة العباسية في كربلاء بعلاج الشاب عباس الحجيمي بعد ربع قرن من المعاناة مع المرض.

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