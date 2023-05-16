مشاجرة على شيش بناء بين جارين تسببت بهذه الكارثة | تقرير

2023/05/16 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

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تقارير

منذ ساعة واحدة

قتل أحد المواطنين بسلاح جاره الضابط، بسبب خلاف على شيش بناء..



وطالبت عائلة الضحية بالقصاص من الذي قتل ابنهم بسلاح الدولة، وفق تعبيرهم.

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