2023/05/16 | 15:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يعد من أهم القوانين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل احتساب الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدة الخدمة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل احتساب الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدة الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).