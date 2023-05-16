"غداً في التحرير موعدنا".. محاضرو الرصافة الثالثة يستعدون للتظاهر وسط بغداد

2023/05/16 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدر محاضرو الرصافة الثالثة من المهمشين، اليوم الثلاثاء، بياناً دعوا فيه الى اقرانهم الى الخروج بتظاهرة حاشدة يوم غد الأربعاء في ساحة التحرير وسط بغداد.

ودعا إعلام ملحق الرصافة الثالثة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "كل المظلومين المهمشين من ملحق الرصافة الثالثة بالاستمرار بثورتهم السلمية الغاضبة وما نيل المطالب بالتمني".

وأضاف البيان "واعلموا جميعا أن هذه الحملة ضدكم انما هي عملية مخطط لها لحرمانكم من عقودكم فأنا لست مهما اطلاقا إن تم اغتيالي او اعتقالي وانما الاهم هي حقوقكم المشروعة فلا تتكاسلوا ولا يدخل في قلوبكم الخوف من افعال واعمال الترهيب والقمع ".

وتابع "ولنجتمع غدا في التحرير الساعة التاسعة صباحا، بأعدادكم المرعبة وجميعكم بلا استثناء..



وما ضاع حق وراءه مطالب".

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