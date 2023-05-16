القبض على مسؤول عراقي سابق في الأردن

2023/05/16 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد

المدانين الهاربين من قبل السلطات

المُختصَّة في المملكة الاردنيَّة

الهاشميَّـة، وايداعه لدى السلطات

القضائية في المملكة.

دائرة الاست

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