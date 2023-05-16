للشهر الثاني.. العراق يُخفّض حيازته من السندات الامريكية

2023/05/16 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، اليوم

الثلاثاء، ان حيازة العراق من السندات

الامريكية انخفضت للشهر الثاني تواليا

لتصل الى 39 مليار دولار.

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها، ان

"حيازة العراق من سندات الخزا

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