احداث آيار.. غداً.. 3 ملايين طالب يؤدون الامتحانات النهائية للمراحل الثانوية غير المنتهية

2023/05/16 | 15:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: الثلاثاء 16 آيار 2023 مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة...

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غداً..



3 ملايين طالب يؤدون الامتحانات النهائية للمراحل الثانوية غير المنتهية أولاً على المسلة.

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