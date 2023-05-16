2023/05/16 | 15:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. مواطنة كوردستانية تتحدى البطالة والتقاليد لتفتح مطعما يقدم أشهى الأطباق) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: R1SlPywENaY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. مواطنة كوردستانية تتحدى البطالة والتقاليد لتفتح مطعما يقدم أشهى الأطباق) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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