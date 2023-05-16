انتخابات الرئاسة التركية.. أصداء وحسابات ما بين الشوطين

2023/05/16 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه تركيا، بعد اليوم الطويل الذي عاشته الأحد، إلى جولة إعادة جديدة للانتخابات الرئاسية، وبينما ستكون هذه الخطوة الاختبار الأول من نوعه الذي ستعيشه البلاد، فإن السباق في البرلمان حسم لصالح تحالف "الجمهور" الحاكم، الذي نجح في الحفاظ على أغلبيته.

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