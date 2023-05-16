التميز والمثالية – سرور الداوودي

2023/05/16 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرور الداوودي يكاد بنو البشر، يتساوون بصفات مشتركة ولكن الأمر لا يخلو من ان تكون هنالك فروق فردية وهي تعتبر فطرة الله في ناسه.الناس يتشكلون وفق نظام طبقي حيث الغني والفقير، القوي والضعيف، الجميل والدميم.المثالية والتميز أمر ليس من بحر الصدف، انما هو استعداد عن طريق الجينات الوراثية وتعمل البيئة على صقل تلك […]

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