الممثل الفكاهي ديودونيه يشهد لصالح حفيد حسن البنا في قضية الاغتصاب 

2023/05/16 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفكاهي الفرنسي ديودونيه متحدثا إلى الصحافيين قبل الادلاء بشهادته في محاكمة طارق رمضان بتهمة الاغتصاب في جنيف في 16 أيار/مايو 2023 © ا ف ب فابريس كوفريني جنيف (أ ف ب) – أدلى الفكاهي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه الثلاثاء بشهادته في جنيف دعما للمفكر الإسلامي طارق رمضان الذي يمثل أمام محكمة جنائية بتهمة الاغتصاب في […]

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