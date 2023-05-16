الصين تحتجز لاعباً كورياً جنوبياً بسبب قضية رشوة

2023/05/16 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب الوسط الكوري الجنوبي جون-هو سو (يسار) في مباراة البرازيل في مونديال 2022 © ا ف ب مانان فاتسيايانا بكين (أ ف ب) – قالت الصين ان لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي جون-هو سو محتجز لدى الشرطة في شمال شرق البلاد بتهم مرتبطة بقضية رشوة.وبحسب وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء، فإن لاعب الوسط الدولي […]

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