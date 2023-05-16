توجيه حكومي بحق مثيري الشغب ومطلقي الهتافات المسيئة داخل الملاعب

2023/05/16 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الشغب ومطلقي الهتافات المسيئة داخل الملاعب.

وذكر إعلام مستشارية رئاسة الوزراء في بيان أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة الداخلية بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق مثيري الشغب ومطلقي الهتافات المسيئة داخل الملاعب الرياضية”.

وبين أن “رئيس الوزراء شدد على ان الاجراءات القانونية ستكون كفيلة بالحد من هذه الحالات الدخيلة على ملاعبنا والبعيدة كل البعد عن الاخلاق الحميدة التي يتمتع بها أبناء شعبنا الكريم”.

وتابع البيان، أن “وزير الداخلية تعهد باتخاذ كل ما يلزم من اجل الحد من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تستشري مؤخرا في ملاعبنا”.

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