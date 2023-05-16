المالية النيابية تناقش الاتفاقية الاطارية ومشاريع دعم الطاقة

2023/05/16 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغدداد

أفادت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، اليوم الثلاثاء؛ بأنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2023، ليصل إلى 102 مليون برميل يوميا من النفط وهو مستوى قياسي.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام، مع تجاوز الطلب العرض بنحو مليوني برميل يوميا في النصف الثاني بالعام الحالي.

وأضافت وكالة الطاقة بأن الصين ستشكل نحو 60% من نمو الطلب على خام النفط هذا العام، بالتزامن مع تعافي طلبها بأفضل من التوقعات، حيث نما طلبها على النفط إلى مستوى قياسي سجل 16 مليون برميل بشهر مارس الماضي.

وعلى الرغم من أن روسيا تعهدت سابقا بخفض إنتاج النفط بحوالي 500 برميل يوميا، إلا أن وكالة الطاقة الدولية أشارت إلى احتمالية أن ترفع روسيا إنتاجها، وذلك من أجل تعويض الإيرادات المنخفضة.

وبالإضافة إلى ذلك، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض إنتاج تحالف أوبك بلس لخام النفط بمقدار 850 ألف برميل في الفترة بين أبريل وديسمبر 2023.

وعلاوة على ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية بأنه من المُرجح أن ترتفع الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة لخام النفط بنحو 710 ألف برميل بشكل يومي.

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