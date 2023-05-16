2023/05/16 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اقبال شعبي للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7sborFJN1AM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اقبال شعبي للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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