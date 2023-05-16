شاهد بالفيديو.. اقبال شعبي للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة

2023/05/16 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7sborFJN1AM

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