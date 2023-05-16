البنك المركزي العراقي يبيع نحو 300 مليون دولار خلال يوم

2023/05/16 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من

الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، نحو 300

مليون دولار أمريكي.

وذكرت وسائل اعلام محلية، أن البنك

المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع

وشراء الدولار الامريكي مقدار 272

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