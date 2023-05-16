الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على أرهابي وتضبط كدس للأعتدة في صلاح الدين والانبار

2023/05/16 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بجهود حثيثة واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة الخامسة والفرقة الحادي والعشرين التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والتسعون تم نصب كمين محكم في قرية العيثة وعلى أثرهِ ألقي القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضاء الشرقاط وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً.وكذلك تمكنت مفارز المديرية من خلال شعبة الفرقة الخامسة وبمشاركة قوة من لواء الثامن عشر والفريق التكتيكي/الانبار وخلية الصقور الاستخبارية وبعد البحث والتفتيش من ضبط كدس يحتوي على( 300 ) حاوية عتاد ممتلئة نوع أحادية 14.5 ملم في وادي ثميل،وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي بالتعامل مع المضبوطات حسب السياقات المعمول بها.اعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

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