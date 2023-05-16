(بغداد اليوم) تتحفظ على ذكر الألفاظ

2023/05/16 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماع محافظة البصرة الامني، والتجاوز من قبل قائد الشرطة اللواء قاسم العتابي على شيوخ العشائر.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الاجتماع ضم قائد شرطة البصرة وضباط وزارة الداخلية في محافظة البصرة ".

وأضاف أنه "في تمام الساعة التاسعة مساء من يوم 13/5/2023، عقد مؤتمر من قبل قيادة شرطة البصرة برئاسة اللواء قاسم راشد العتابي وبحضور كافة مدراء مديريات واقسام قيادة الشرطة"، مبينا انه "عند طرح مواضيع وامور تخص اوامر القبض والجريمة الأخيرة التي حصلت في قضاء الزبير والتي على إثرها تم قتل معاون قضائي فيها قبل ايام، تهجم قائد الشرطة مباشرة وبصوت عال مستخدماً الفاظاً نابية (تعذر على وكالة بغداد اليوم ذكرها حفاظا على الذوق العام)".

وتابع انه "خلال ذلك صمت الحاضرون من ضباط ومدراء البصرة الجالسين، فيما جاء الرد من العميد الشيخ محمد ناصر السعدون أحد مشايخ السعدون في البصرة /مدير شرطة قضاء المدينة حاليا داخل المؤتمر ".

وأوضح أن "العميد الشيخ السعدون رد على الكلام السيء لقائد الشرطة والذي أكد انه لن ولم يسمح له بالتكلم على شيوخ ومشايخ البصرة جميعا بما فيهم شيوخ السعدون".

ونقل المصدر عن العميد لشيخ السعدون قوله: (انا المتحدث أحد ابناء الشيوخ وهذا الكلام غير مسموح به من قبلك وشيوخ البصرة قامات معروفة ولهم مواقف مشرفة ولديك قلم وورقة وباستطاعتك اتخاذ اي اجراء على ردي قانونيا وكوني أحد مشايخ السعدون وضابط اشغل مدير قسم وسأقوم بتسجيل دعوى قضائية ضدك وفق القانون لتعديك وتجاوزك على مشايخ البصرة".

وبين المصدر ان "قائد الشرطة جمع اوراقه والتزم السكوت وغادر قاعة المؤتمرات الى مكتبه فورا".

وفي وقت سابق، كشفت قبيلة السعدون العريقة، عن قيامها برفع دعوى قضائية ضد قائد شرطة البصرة اللواء قاسم العتابي.

وقال المتحدث باسم قبيلة السعدون الشيخ مؤيد السعدون لـ(بغداد اليوم) إن قائد شرطة البصرة وخلال اجتماع أمني مع الضباط اساء لقبيلة السعدون بألفاظ نابية و(خادشة) للحياء".

فيما طالب شيخ قبيلة بني تميم في البصرة الشيخ منصور التميمي، اليوم الثلاثاء، بإقالة قائد شرطة البصرة اللواء قاسم العتابي ومحاسبته قانونياً بعد استخدامه الفاظاً نابيةً بحق قبيلة السعدون.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم) إنه "على شيوخ عشائر البصرة جميعاً المطالبة بإقالة قائد الشرطة بعد إساءته لعشيرة السعدون بألفاظ نابية".

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