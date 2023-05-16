رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية: نهدف لجذب 30 مليون سائح دولي في 5 أعوام

2023/05/16 | 16:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت مصر 11.7 مليون سائح دولي في عام 2022، ويُمثل ذلك حوالي 90% من أرقام السيّاح ما قبل جائحة "كوفيد-19".وفي الأعوام الخمسة المقبلة، تهدف الدولة إلى استقبال 30 مليون سائح دولي.وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية على هامش معرض سوق السفر العربي 2023 الذي أقيم فيدبي، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة المصريّة، عمرو القاضي، التّحديات التي تواجهها الدّولة، إضافةً إلى المناطق المؤهلة لاستقبال الاستثمارات، ومنتجات سياحيّة جديدة.

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