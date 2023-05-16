ما توقعته للانتخابات التركية

2023/05/16 | 16:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عارف شنكالي ماحدث في الأنتخابات التركية كان متوقعآ الى حدآ ما للمتابع للشأن التركي او المطلع عليه ،كنا نتوقع بأن إغلبية الإتراك لن يصوتوا لكمال كليجدار اوغلو لأنه كوردي علوي بعيدآ عن الكفاءات الشخصية والحزبية التي يمتلكها هذا الشخص وبرنامجه الأنتخابي..بالتزامن مع تصويت هذه الأغلبية لأردوغان ولنفس السبب وهو لكونه تركي سني متعصب دينيآ …

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